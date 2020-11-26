Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,38 0,0075  EUR: 33,78 0,1039 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Брифинг нового и.о. министра энергетики
Эксклюзивные новости УНН
В украинских тюрьмах в этом году выявили около 500 больных туберкулезом
В украинских тюрьмах в этом году выявили около 500 больных туберкулезом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7050

ВАКС продлил срок действия обязанностей Альперину

ВАКС продлил срок действия обязанностей Альперину

Вадим Альперин

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в деле по реализации коррупционных схем на таможне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В среду, 25 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продолжил одесскому бизнесмену срок действия возложенных на него обязанностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, подозреваемый обязан:

▪️ прибывать к детективу, в производстве которого будет находиться уголовное производство, к прокурору или к суду по первому вызову;

▪️ не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;

▪️ сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

▪️ воздерживаться от общения с любыми лицами по обстоятельствам, изложенным в письменном сообщении о подозрении в этом уголовном производстве, кроме своих защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи (суда)

▪️ сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

"Срок действия постановления - до 25 января 2021 года включительно", - добавляется в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд возложил обязательства одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого подозревают в деле по реализации коррупционных схем на таможне.

Как ранее сообщалось в УНН, завершено досудебное расследование касательно 6 человек, которые подозреваются в коррупционных деяниях относительно растаможивания товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли государству ущерб на сумму 63,8 млн гривен.

Так, по версии следствия, одесский бизнесмен организовал схему, к которой были привлечены чиновники ГФС и таможни, по растаможиванию импортируемых товаров. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Также сообщалось, что Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет и отменил обязанности, возложенные на одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в деле по схеме на таможне.

Как сообщалось, за Альперина внесли залог.

Напомним, 28 ноября 2019 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ лично вручено уведомление о подозрении мужчине, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, таможня, Антикоррупционный суд, Вадим Альперин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.