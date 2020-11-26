Конституционный кризис: рабочая группа по КСУ провела уже пять заседаний

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Рабочая группа Верховной Рады относительно решения вопроса вокруг Конституционного Суда провела уже пять заседаний и согласовала позиции относительно возвращения уголовной ответственности за ложь в декларациях и умышленное их непредставление. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в Facebook, передает УНН.

Он отметил, что до сих пор не решенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, "которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного Суда".

"Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, образованная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации", - отметил Разумков.

Председатель ВР выразил уверенность, что "парламент пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенством права".

Напомним, рабочая группа ВР по КСУ провела тематические встречи с представителями НАПК, НАБУ и правоохранительными органами. Отмечают положительную динамику наработок.

27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. На данный момент вопрос в парламенте не рассматривали, собрали рабочую группу для его проработки.