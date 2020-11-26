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Разумков с самоизоляции "напомнил" правительству о Бюджете-2021

Разумков с самоизоляции "напомнил" правительству о Бюджете-2021

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает от правительства представления проекта Государственного бюджета на 2021 года в парламент для второго чтения и утверждения, заявил, что времени осталось "не так много". Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"... ждем от Кабинета Министров подготовленный проект бюджета на 2021 год, поскольку времени для его принятия осталось не так много", - отметил председатель ВР.

Напомним, правительство до сих пор не направило в ВР доработанный ко второму чтению государственный бюджет на 2021 год.

Ранее первый заместитель председателя комитета комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что основным камнем преткновения для его утверждения был вопрос согласования с МВФ.

Впрочем, 26 ноября Минфин заявил, что "успешно" завершил переговоры с МВФ по Бюджету-2021. Основной акцент переговоров, как отмечается, "касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей - рамки доходов, расходов и дефицита".

Добавим, на сегодня Разумков находится на самоизоляции потому, что болеет COVID-19.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, Дмитрий Разумков, Бюджет-2021
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