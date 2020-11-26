Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,38 0,0075  EUR: 33,78 0,1039 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В украинских тюрьмах в этом году выявили около 500 больных туберкулезом
В украинских тюрьмах в этом году выявили около 500 больных туберкулезом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
23790

Зеленский прибыл в Днепропетровскую область

Зеленский прибыл в Днепропетровскую область

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область, где примет участие в прощании с гендиректором КБ "Южное" Александром Дегтяревым. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область. В Днепре Глава государства примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым. Также Владимир Зеленский осмотрит объекты, которые возводят в рамках программы "Большое строительство", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное".

Напомним, ранее Зеленский преодолел коронавирус.

Источник: УНН
Теги: визит, Днепр и Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.