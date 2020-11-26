Зеленский прибыл в Днепропетровскую область

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область, где примет участие в прощании с гендиректором КБ "Южное" Александром Дегтяревым. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область. В Днепре Глава государства примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым. Также Владимир Зеленский осмотрит объекты, которые возводят в рамках программы "Большое строительство", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное".

Напомним, ранее Зеленский преодолел коронавирус.