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Новый глава Минэнерго анонсировал подорожание электроэнергии для населения

Новый глава Минэнерго анонсировал подорожание электроэнергии для населения

Юрий Бойко

КИЕВ. 26 ноября. УНН. И.о. министра энергетики Юрий Бойко анонсировал рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

Такие намерения Бойко аргументировал необходимостью "стабилизировать разбалансированный рынок электрической энергии".

"Задача сложная. Особенно в условиях, когда и обеспечение населения объективно пострадало... В том числе - от вынужденных карантинных мероприятий. Поэтому ведется работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение", - подчеркнул он.

И.о. министра добавил, что новые тарифы должны утвердить уже на следующей неделе.

"Думаю, что уже на следующей неделе будет готово к принятию решение, которое будет предусматривать максимально сбалансированный и очень мягкий подход в части тарифов для быта", - анонсировал Бойко.

Напомним, Юрий Бойко назначен и.о. министра энергетики 20 ноября решением Кабмина.

Источник: УНН
Теги: энергетика, тарифы, электричество, Минэнергоугля
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