Аваков: необходимо вводить "локдаун" в Украине как можно скорее

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Украине необходимо вводить "локдаун" как можно скорее, как только будет сформулирована президентская программа компенсаций для бизнеса. Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

"Моя точка зрения - что необходимо вводить "локдаун" как можно скорее... Действительно, продолжительностью 3 или 4 недели", - сказал министр.

Он призвал, при этом, "не прятаться за политическими лозунгами или удобными формулировками", потому что "речь идет о больших системных рисках" для здоровья граждан.

"Моя точка зрения - что как только мы будем готовы (я надеюсь, что это будут ближайшие дни) сформулировать в деталях и в реальные механизмы ту программу компенсаций, которую озвучил Президент, надо немедленно ввести "локдаун", прервать цепочку инфекции, и попытаться сохранить здоровье наших украинцев", - заявил Аваков.

Как сообщал УНН, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовится ко всем возможным мерам по борьбе с пандемией, в частности - и к возможному введению карантина на зимние праздники.