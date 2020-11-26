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Аваков: необходимо вводить "локдаун" в Украине как можно скорее

Аваков: необходимо вводить "локдаун" в Украине как можно скорее

Арсен Аваков

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Украине необходимо вводить "локдаун" как можно скорее, как только будет сформулирована президентская программа компенсаций для бизнеса. Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

"Моя точка зрения - что необходимо вводить "локдаун" как можно скорее... Действительно, продолжительностью 3 или 4 недели", - сказал министр.

Он призвал, при этом, "не прятаться за политическими лозунгами или удобными формулировками", потому что "речь идет о больших системных рисках" для здоровья граждан.

"Моя точка зрения - что как только мы будем готовы (я надеюсь, что это будут ближайшие дни) сформулировать в деталях и в реальные механизмы ту программу компенсаций, которую озвучил Президент, надо немедленно ввести "локдаун", прервать цепочку инфекции, и попытаться сохранить здоровье наших украинцев", - заявил Аваков.

Как сообщал УНН, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовится ко всем возможным мерам по борьбе с пандемией, в частности - и к возможному введению карантина на зимние праздники.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, Коронавирус, карантин

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
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