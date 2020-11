Украина и Израиль "подписали" первое в мире соглашение государств в соцсетях

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Официальные Twitter-аккаунты государства Израиль и Украины в среду, 25 ноября, заключили первое "соглашение" в соцсети, передает УНН.

"Этим мы подтверждаем, что первое в мире Соглашение о свободных твитах между Украиной и Израилем ратифицировано. Мы с нетерпением ждем достижения новых вершин виральности на благо наших подписчиков. Приглашаются все страны", - говорится в совместном заявлении обеих аккаунтов.

Также обнародованы изображения "подписей" двух аккаунтов.

Напомним, на этой неделе Президент Владимир Зеленский в своем Twitter сообщил, что зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января 2021 года.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Государством Израиль было заключено 21 января 2019 года. Украинская сторона завершила процедуру ратификации 6 августа 2019 года, ратификация новосформированным Кнессетом (парламентом) Государства Израиль ожидалась в ближайшее время.

По данным экспертов, полноценное функционирование Соглашения о свободной торговле позволит вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе.

We hereby confirm the world’s first Free Tweet Agreement between @Ukraine & @Israel is now ratified. We look forward to reaching new heights of virality to the benefit of our subscribers. All countries are invited to join.



Wednesday, Nov 25th 2020

Kyiv, Jerusalem



Signed https://t.co/5OOxQEwjmK pic.twitter.com/hE0SS3x26q