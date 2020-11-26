Из-за нереалистичных заявлений вице-премьера Уруского правительство выглядит непрофессиональным - нардеп

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Из-за нереалистичных заявлений вице-премьера Олега Уруского украинское правительство выглядит более непрофессиональным, чем он есть на самом деле. Об этом УНН рассказала первая заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры народный депутат Юлия Клименко.

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“Должность Уруского должна быть отменена, и он должен перестать говорить от правительства заявления, которые никогда осуществляться не будут. Из-за этого все правительство выглядит более непрофессионально, чем он есть”, — отметила нардепка.

Вместе с тем, эффективность выполнения прямых полномочий вице-премьером Уруским, по словам Клименко, крайне низка.

“Я считаю, что его деятельность нулевая. Он обходится не в маленькие деньги, и мы будем требовать его отчета”, — отметила Клименко.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что ракетный носитель легкого класса, который обещал создать вице-премьер-министр Уруский, существует в Украине еще с 1972 года.