Суд открыл дело по иску "Батькивщины" к НАПК из-за лишения финансирования

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает УНН.

Так, "Батькивщина" просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении Заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и признать неправомерными отдельные его пункты.

Среди других требований иска - отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности Партии за четвертый квартал 2020 года.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела", - сообщили в пресс-службе ОАСК.

Также сообщается, что, рассмотрев заявление об обеспечении иска, которая поступила одновременно с иском, суд отказал истцу в принятии мер его обеспечения.

"Суд мотивировал свое решение тем, что Политической партией "Всеукраинское объединение "Батькивщина" не представлено надлежащих доказательств, свидетельствующих о том, непринятие мер обеспечения иска может существенно осложнить или сделать невозможным дальнейшее исполнение решения суда или эффективную защиту интересов истца", - отметили в суде.

Напомним, ранее стало известно, что Национальное агентство по предупреждению коррупции в четвертом квартале 2020 года остановило государственное финансирование "Батькивщины". Политическая партия в ответ решила судиться в суд.