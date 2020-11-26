Правительство сегодня в 17:00 рассмотрит проект Бюджета-2021 - нардеп

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня в 17:00 рассмотрит проект бюджета-2021. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает УНН.

"Ну давайте, третий - счастливый заход на Бюджет 2021: сегодня в 17:00 на Кабмин. Ставлю, что со временем опоздают, но хоть так. Ждем ", - написал нардеп.

Ранее УНН стало известно из собственных источников, Кабинет министров Украины в ближайшее время соберется на внеочередное заседание для принятия проекта Государственного бюджета на 2021.

Так, 26 ноября утром стало известно, что Министерство финансов успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021 год.

Ярослав Железняк УНН после этого отметил, что проект Государственного бюджета на 2021 будут внесено в парламент для второго чтения до конца текущей недели.

Стоит отметить, что правительство до сих пор не направило в ВР доработанный ко второму чтению Государственный бюджет на 2021 год.