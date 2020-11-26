Рожкова объяснила, почему Украина не получит денег МВФ в 2020 году

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина не получит транш Международного валютного фонда в 2020 году, так как все необходимые процедуры физически не могут быть завершены за такой короткий период времени. Об этом в интервью Украинской радио сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, передает УНН.

"Сотрудничество с Международным валютным фондом продолжается, и это - абсолютная правда. В течение всего этого времени, с того момента, когда мы получили первый транш в рамках подписанного соглашения, мы продолжали постоянную коммуникацию с Международным валютным фондом по вопросам вопросов, которые есть в подписанном меморандуме, как они выполняются, какие есть планы и т.д. ", - сказала Рожкова.

По ее словам, сама программа, в которой Украина работает с МВФ, предусматривает определенные этапы. Эти этапы предусматривают период, когда МВФ оценивает, как Украина выполнила взятые на себя обязательства, и только после этого выделяет определенный транш.

"Так вот, этап, к которому мы сейчас приближаемся, это - просмотр программы. Только после него возможен и будет транш. То что сказал Тимофей (Милованов - ред.) - он сказал, что мы физически по времени не успеваем получить деньги в этом году. Это тоже правда, потому что существуют процедуры у Фонда, сколько времени занимает просмотр, сколько готовятся документы, когда они подаются на рассмотрение совета директоров. Только после этого происходит выделенных средств. Поэтому учитывая, что мы сегодня с вами, уже почти 1 декабря, и знаем о том, что с 25 декабря начинаются рождественские праздники в Европе, затем новогодние праздники, - мы физически не успеваем завершить эту процедуру с получением денег в этом году ", - сказала первый заместитель главы НБУ.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов высказал мнение , что до конца 2020 года Украине не стоит рассчитывать на транш Международного валютного фонда.

Стоит отметить, по мнению экономистов, Украина не получит новых траншей Международного валютного фонда ни в 2020-м, ни в 2021 году.