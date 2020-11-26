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Зеленский инициировал присвоение директору КБ "Южное" звание Героя Украины посмертно

Зеленский инициировал присвоение директору КБ "Южное" звание Героя Украины посмертно

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский инициировал присвоение директору КБ "Южное" Александру Дегтяреву звание Героя Украины посмертно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства инициировал присвоение Александру Дегтяреву звание Героя Украины посмертно", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что достояние таких людей, как Александр Дегтярев, остается в истории.

"Я думаю, что этот человек достоин быть Героем Украины, потому что это патриот, который прославлял Украину во всем мире. Главное сегодня - не забывать и поддерживать предприятие. Я обещаю, что это обязательно будет сделано", - добавил Президент.

Напомним, сегодня в Днепропетровской области попрощались с гендиректором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, который накануне умер от коронавируса. Отмечается, что на похороны приехал и Президент Украины Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал УНН, генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев умер от коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Днепр и Днепропетровская область, Президент, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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