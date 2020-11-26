Украина на заседании ПА НАТО подняла вопрос агрессии со стороны России в Черноморском регионе

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Постоянная делегация Верховной Рады Украины в ПА НАТО приняла участие в ежегодной сессии, где обсудили вопросы сдерживания агрессивных действий со стороны Российской Федерации в Черноморском регионе, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы ВР.

"В ходе 66-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи НАТО состоялись заседания комитетов: по вопросам гражданского измерения безопасности, по вопросам экономики и безопасности, по вопросам науки и техники и политического комитета, а также специальное заседание по COVID-19, в которых приняла участие Постоянная делегация Верховной Рады Украины в ПА НАТО, которую возглавляет Егор Чернев", - говорится в сообщении.

По результатам заседаний комитетов ПА НАТО на пленарной сессии были одобрены следующие резолюции:

- "Сохранение уровня оборонных инвестиций государств-союзников после COVID-19",

- "Экономическая устойчивость и пандемия",

- "Трансатлантическая стратегия в отношении Китая",

- "Инновации в оборонной сфере",

- "Имплементация резолюции 1325 Совета Безопасности ООН Женщины, Мир, Безопасность".

"Также ПА НАТО утвердила декларацию "НАТО 2030: объединенный и сильный альянс на мировой арене", в которой подтверждается приверженность государств-союзников политике "открытых дверей" НАТО как инструмента расширения зоны стабильности и распространения демократических стандартов по всей Европе, поддержки евроатлантической интеграции Боснии и Герцеговины, Грузии и Украины и помощи в укреплении их устойчивости против вмешательства иностранных государств", - говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос председателя украинской делегации Егора Чернева относительно дальнейших шагов НАТО по cдерживанию агрессивных действий России в Черноморском регионе, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс усилил сотрудничество с такими важными партнерами как Украина и Грузия, и проинформировал о запланированной встрече на министерском уровне по вопросы безопасности в Черноморском регионе, на которую приглашены министры иностранных дел Украины и Грузии.

"Также на пленарном заседании Председатель делегации США в ПА НАТО, конгрессмена Джеральда Коннолли был избран на должность Президента ПА НАТО", - добавили в сообщении.

Напомним, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина ожидает увидеть в новой стратегии НАТО на 10 лет перспективу получения Плана действий по членству в организации.