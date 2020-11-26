Глава МИД Беларуси: Украина не является еталаном по правам человека и пытается изобразить демократию

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Глава внешнеполитического ведомства Республики Беларусь Владимир Макей сообщил, что по мнению Минска — “Украина не является эталоном по правам человека”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственное агентство Беларуси БелТА.

Владимир Макей решил заявить, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс якобы недавно заявил, что Европа “уже устала от Украины”. Поэтому “эта страна пытается изобразить из себя эталон демократии и соблюдения прав человека”, сказал глава беларусского МИД.

“Украина не является для нас эталоном по правам человека и, мы считаем, не может в данной ситуации выступать ментором или учителем по отношению к Беларуси. Когда они говорят, что заботятся о благе страны или народа Беларуси, это тем более вызывает удивление. Они заявили, что поставили все отношения на паузу, что надо оказывать давление, чтобы пришла истина в их понимании демократии. При этом они присоединяются к санкциями против Беларуси. То есть они помогают народу и стране через санкции, ужесточение взаимодействия. Это абсолютно извращенная логика, и мы категорически не приветствуем такой подход”, — сообщил дипломат.

По словам министра, беларусская сторона уже выработала и готова принять ответные меры. “На первоначальном этапе мы также подготовили санкционный список в отношении официальных лиц Украины. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше. Мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства”, — утверждает Владимир Макей.

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает присоединение Украины к европейским санкциям в отношении Минска “насмешкой над здравым смыслом” и грозится ответом на такие действия.