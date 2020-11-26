Столтенберг анонсировал встречу с участием Украины относительно безопасности в Черноморском регионе

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания ПА НАТО заявил о запланированной встрече на министерском уровне по вопросу безопасности в Черноморском регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс усилил сотрудничество с такими важными партнерами как Украина и Грузия, и проинформировал о запланированной встрече на министерском уровне по вопросу безопасности в Черноморском регионе, на которую приглашены министры иностранных дел Украины и Грузии", - говорится в сообщении.

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Ранее в НАТО заявили, что сохраняют усиленное присутствие на востоке Европы из-за милитаризации оккупированного Крыма.

Как сообщал УНН, в сентябре в Украине прошли международные военные учения Rapid Trident-2020 с союзниками по НАТО.