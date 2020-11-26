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Соцстрах компенсирует выплаты всем пострадавшим на производстве за время, когда финансирование было остановлено

Соцстрах компенсирует выплаты всем пострадавшим на производстве за время, когда финансирование было остановлено

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Фонд социального страхования Украины профинансирует выплаты за лекарства и реабилитацию пострадавших на производстве за весь период, в течение которого финансирование расходов было приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе ФССУ, сообщает УНН.

"С сегодняшнего дня, 26 ноября, вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в подпункт 2 пункта 5 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"... Документом возобновлено финансирование фондом социального страхования Украины медицинских и социальных услуг, одноразовых страховых выплат для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, лиц с инвалидностью (членов их семей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также закон восстановил направление на реабилитационное лечение за счет средств ФССУ работающих украинцев после перенесенных тяжелых заболеваний и травм.

"Пострадавшим на производстве, лицам с инвалидностью Фондом будет осуществлена выплата начисленных средств на медико-социальные услуги за весь период, в течение которого финансирование расходов было приостановлено. В частности, будут перечислены средства на осуществление специальных медицинских, постоянных посторонних уходах за пострадавшим, а также бытовое обслуживание, расходы на дополнительное питание, возмещены расходы за самостоятельно приобретенные лекарственные средства, изделия медицинского назначения и гигиенические изделия (подгузники или пеленки)", - указано в сообщении.

Сообщается, что также Фонд социального страхования Украины выплатит единовременные пособия пострадавшим на производстве или членам их семей в случае смерти потерпевших, которые были начислены в течение периода действия ограничений на финансирование.

Напомним, 24 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий финансирование ухода, помощи, лекарств, санаторно-курортного и реабилитационного лечения за счет средств Фонда соцстраха.

Источник: УНН
Теги: помощь, финансирование, Фонд социального страхования
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