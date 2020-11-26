Украина разъяснила ОБСЕ ситуацию относительно травмированных гражданских на Донбассе

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях внесла разъяснение относительно травмирования двух гражданских мужчин на Донбассе 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает УНН.

"Вчера ... спецпредставитель главы ОБСЕ Х.Грау выразила беспокойство по факту травмирования двух гражданских мужчин в районе н. п. Александровка 12 ноября 2020 года - согласно отчету СММ ОБСЕ от 24.11.2020 № 280/2020. Вносим свои разъяснения", - сообщили в пресс-службе миссии.

Так, отмечается, что в соответствии с ежедневным отчетом СММ ОБСЕ от 24.11.2020 № 280/2020 в период с вечера 22 ноября по вечеру 23 ноября поступила информация о травмировании 12 ноября 2020 года двух гражданских мужчин в результате взрыва в районе населенного пункта Александровка Донецкой области.

"В этот день по данным СММ ОБСЕ информация о нарушениях со стороны ВС Украины отсутствует. Режим тишины российской стороной в течение 12.11.2020 не запрашивался", - отмечают в украинской делегации.

Более того, отметили украинские представители, о нарушениях в районе КПВВ "Марьинка" в отчетах СММ ОБСЕ в период с 1 по 23 ноября 2020 года никакой информации не было.

"С другой стороны, наблюдательными группами украинской стороны СЦКК было зафиксировано в соответствующем районе несколько взрывов, похожих по характеру на подрывы минно-взрывных заграждений. Это позволяет сделать вывод, что гражданские лица пострадали, подорвавшись на минах, установленных на линии разграничения", - говорится в сообщении прессслужбы.

Напомним, глава миссии ОБСЕ в Украине Хайди Грау ранее заявила, что в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы о создании мирного плана по Донбассу - нет прогресса.