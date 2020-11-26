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В Раду внесли законопроект Зеленского по поддержке предпринимателей на карантине

В Раду внесли законопроект Зеленского по поддержке предпринимателей на карантине

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект по поддержке субъектов хозяйствования и застрахованных лиц на период карантина, передает УНН со ссылкой на страницу закона.

Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2.

Сейчас текст законопроекта отсутствует.

Напомним, Президент Владимир Зеленский анонсировал 8 тыс. грн помощи ФОПам и работникам, потерявшим работу из-за карантина, введенного из-за коронавируса.

Советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов заявил, что поддерживает анонсированные Президентом Владимиром Зеленским инициативы по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, деньги на них пойдут из бюджета.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Владимир Зеленский
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