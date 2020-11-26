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Тихановская хочет в ближайшее время посетить Украину

Тихановская хочет в ближайшее время посетить Украину

Светлана Тихановская

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена посетить Украину "в ближайшее время". Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"Я хочу сказать большое спасибо украинцам, которые нас поддерживают, и украинскому правительству: мы постоянно слышим слова поддержки. И Украина присоединилась к европейским санкциям, не признала легитимности Лукашенко. Братский народ поддерживает нас, замечательно. К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точнее - согласовываем", - отметила Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции добавила, что общается по этому поводу с министром иностранным дел Дмитрием Кулебой.

На уточняющий вопрос, выдвигает ли украинская сторона какие-либо условия встречи, она ответила: "Нет, условий нам не выдвигают, у нас будет дружеская встреча".

Напомним, ранее Тихановская заявила, что планирует визит в Украину после местных выборов, которые прошли в нашей стране 25 октября.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина и еще шесть стран ввели санкции против Беларуси.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, визит
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