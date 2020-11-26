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Украина направила России ноту протеста за сотый "гумконвой" на Донбасс

Украина направила России ноту протеста за сотый "гумконвой" на Донбасс

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с оформлением сотого так называемого гуманитарного конвоя на временно оккупированную территорию Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает УНН.

"Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - заявили в МИД.

По данным дипломатов, перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

При этом, отмечается, что российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами.

"Учитывая эти противоправные действия Министерству иностранных дел Российской Федерации отправлена ноту протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска", - заявили в МИД.

Напомним, ранее сегодня российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление сотого так называемого гуманитарного конвоя на территорию Украины. Две колонны автомобилей были заполнены на 40-50% якобы медоборудованием.

Источник: УНН
Теги: МИД, гумконвой, Россия, Донбасс, Украина, нота
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