Локдаун возможен, если количество заболевших за сутки приблизится к 30 тысячам - Степанов

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Локдаун возможен, если будет угроза коллапса МедСистемы, а это от 25 до 30 тысяч заболевших за сутки. Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Мы будем говорить о введении жесткого карантина, если будет угроза коллапса медицинской системы. Угроза коллапса МедСистемы может быть, если у нас начнет стремительно расти количество заполненных коек, оно будет более 75% и продолжать расти. И такие вещи мы можем увидеть, если количество заболевших за сутки будет приближаться от 25 до 30 тыс. заболевших за сутки. В таком случае это будет угроза коллапса медицинской системы", - сказал Степанов.

Он добавил, что Минздрав ориентируется всегда на единственную вещь - способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь.

"Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун в стране", - добавил министр.

Напомним, инфекционист, доктор медицинских наук, Ольга Голубовская заявила, что она поддерживает введение полного локдауну в Украине, поскольку полумеры ни к чему не приводят.

Также введение локдауна как можно скорее поддерживает министр внутренних дел Арсен Аваков.