Зеленский предлагает дать предпринимателям на карантине денег из бюджета: зарегистрирован законопроект

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В ВР зарегистрировали президентский законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год для выделения средств на фонд борьбы с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на страницу законопроекта.

Отмечается, что целью разработки законопроекта №4431 является обеспечение предоставления социальной поддержки застрахованным лицам и субъектов хозяйствования на период действия усиленных ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Законопроектом предусматривается внести изменения в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно предвидения возможности направления средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на мероприятия по оказанию:

- единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер;

- единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников;

- единовременной компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц.

Напомним, Президент Владимир Зеленский анонсировал 8 тыс. грн помощи ФЛП и работникам, потерявшим работу из-за карантина, введенного из-за коронавируса. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в ВР.

Советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов заявил, что поддерживает анонсированные Президентом Владимиром Зеленским инициативы по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, деньги на них пойдут из бюджета.