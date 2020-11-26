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Кулеба представил немецкий книгу о лицах, которые защищают политику Украины

Кулеба представил немецкий книгу о лицах, которые защищают политику Украины

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Facebook представил немецкий книгу о лицах, которые защищают политику Украины. Книга была издана при поддержке Украины, сам министр написал для нее вступительное слово, передает УНН.

"Putin verstehen - есть такой термин в немецком языке. Описывает человека, который защищает политику Путина и России, относится к ней с пониманием и призывает других делать то же самое. Украина должна создавать свои нарративы и круги людей, которые нас понимают, поддерживают и защищают в других странах. Это делается не одним движением, а системной длительной работой, в которой каждое усилие имеет значение", - напсиав Кулеба.

Так министр описал немецкий книгу, которую выдали при поддержке Украинского института при МИД Украины.

"Для меня было утешением и честью сделать вступительное слово к книге, статьи которой написали Тимоти Снайдер, Аппельбаум, Сергей Плохий, Владимир Ермоленко и другие уважаемые авторы. МИД и в дальнейшем будет поддерживать и инициировать проекты, которые позволят иностранцам лучше понимать, слышать и поддерживать Украину. А к вам просьба - поддерживать такие проекты и распространять тексты по своим кругах иностранных знакомых", - написал Кулеба.

Напомним, Служба безопасности Украины предотвратила поставку экстремистской литературы, которая печаталась в подпольных типографиях в Киевской области, в одной из соседних государств.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина
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