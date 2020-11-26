О введении "локдауна" украинцев предупредят за 7-10 дней - Степанов

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В случае введения в Украине жестких карантинных ограничений, украинцев предупредят об усилении карантинного режима за 7-10 дней. Об этом в эфире одного из каналов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Любое ужесточенное карантинное ограничение, жесткий карантин мы будем (вводить - ред.) исключительно по эпидемическим показаниям. Главная логика ввода - это не допустить коллапса медицинской системы", - сказал министр.

По его словам, на сегодня загруженность коек в стране составляет 50,4%. По состоянию на утро четверга на больничных койках находилось 27 391 пациент.

"Любой жесткий карантин и полное ограничение общения людей между собой - это лучший метод борьбы с ростом заболеваемости любой инфекционной болезнью. Но, исходя из сегодняшнего дня, мы таких предложений не вносили на правительство. Мы понимаем, что такое может быть, и делаем разные расчеты. Но мы все же ожидаем эффект от мер, которые уже действуют в стране", - отметил Степанов.

Он отметил, что на сегодняшний день имеющиеся карантинные ограничения полностью соответствуют ситуации в стране.

"Если мы увидим стремительный рост, и, как следствие, заполненность наших коек, тогда конечно, мы предложим жесткие карантинные ограничения. Но, понимая наш бизнес, мы считаем, что это надо делать заранее... я думаю, за неделю - за 10 дней это точно надо делать. По крайней мере мы как Минздрав сможем это сделать", - отметил он.

Как сообщал УНН, ранее сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине необходимо вводить "локдаун" как можно скорее, как только будет сформулирована президентская программа компенсаций для бизнеса.