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Правительство поддержало законопроект о полномочиях Рады по увольнению директора НАБУ

Правительство поддержало законопроект о полномочиях Рады по увольнению директора НАБУ

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Правительство сегодня поддержало законопроект, которым предусматривается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ. Об этом на заседании правительства в четверг заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Предложение доработать его с доработкой однажды в секретариате Кабмина и также передать на рассмотрение парламента", - сказал Шмыгаль.

Такое решение было поддержано членами правительства.

"Это законопроект, которым будут внесены изменения в закон о деятельности Национального антикоррупционного бюро. Для нас ключевая позиция - это сохранение независимости НАБУ, и одновременно приведение всех положений закона об его деятельности в соответствии с нормами Конституции Украины", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство предложит Верховной Раде изменения, которые решают оба эти вопросы.

"В частности, предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ при наличии оснований, четко выписанных в законе. Важным положением предложенного законопроекта является положение, что нынешний руководитель НАБУ продолжает осуществлять свои полномочия до момента назначения нового руководителя", - сказал Премьер-министр.

Напомним, Денис Шмыгаль сообщил, что доработанный правительством госбюджет на 2021 год предусматривает доходы в размере 1 триллион 92 млрд грн, а расходы в сумме 1 триллион 328 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Кабмин, правительство, законопроект, НАБУ
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