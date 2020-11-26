Марченко о Госбюджете-2021: у нас были сложные переговоры с МВФ

КИЕВ. 26 ноября. УНН. После долгих переговоров Кабинет министров Украины достиг соглашения по проекту бюджета Украины на 2021 год с Международным валютным фондом. Об этом во время брифинга рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

"Хочу сказать, что у нас были сложные переговоры с МВФ. В первую очередь потому, что нам нужно было найти компромисс, по расходам, дефициту и параметры дефицита мы согласовывали. И мы приняли ситуацию, при которой мы вынуждены были сократить дефицит бюджета, так как эти расчеты, которые были на первое чтение и наши возможности заимствований нужно было скорректировать. Мы скорректировали дефицит бюджета на сумму до 24 миллиардов гривен. Мы пересмотрели частично расходы и частично доходы. И сейчас можно сказать, что в таком виде, сбалансированный, с учетом депутатов. Мы учли некоторые изменения и на сегодняшний момент, буквально пол часа назад правительство приняло решение о поддержке проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", - отметил министр.

Также глава Минфина отметил влияние на экономику ситуации с пандемией COVID-19, но опровергнул "апокалиптические сценарии".

"Не буду от вас скрывать, что ситуация сейчас достаточно сложная, но мне приходится на своем примере опровергать постоянные апокалиптические сценарии, по финансовым перспективам Украины. Хочу сказать, что все инсинуации, которые были в последнее время - далеки от реальности, из-за непонимания, в первую очередь, сложности бюджетного процесса и ситуации, о переговорах с нашим ключевым партнером - МВФ. Мы знаем каким образом справляться с вызовами, которые сейчас стоят перед Украиной. Ситуация действительно сложная", - подытожил Марченко.

Напомним, что сегодня на внеочередном заседании Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021.

Добавим, что 26 ноября утром стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021 год.