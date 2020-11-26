В Зеленского заявили, что до 20 декабря планируют обеспечить 80% коек кислородом

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Офис Президента и Министерство здравоохранения объединили свои усилия, чтобы до 20 декабря обеспечить 80% коек кислородом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПГ.

"У нас есть задача - думаю, мы его выполним - до 20 декабря обеспечить 80% коек кислородом. Сейчас этот показатель - практически 50%. И мы его увеличиваем", - заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что процент коек с кислородом трудно увеличить быстро, ведь параллельно в больницах растет количество койко-мест.

"Увеличиваем койко-места - уменьшается процент (коек. - ред.) с кислородом. Потому что это одновременный процесс", - пояснил он.

Тимошенко также отметил, что за борьбу с коронавируса отвечает как Министерство здравоохранения, так и местные власти, которые несут часть ответственности в связи с децентрализацией.

"Поэтому Офис Главы государства совместно с Минздравом пока объединили усилия для решения этой проблемы. Мы соединили это все воедино, чтобы быстро осуществлять закупку, установку кислородных станций", - сказал Тимошенко.

Напомним, по информации Минздрава в Украине есть 12 168 свободных коек с кислородом, но есть проблемные регионы.