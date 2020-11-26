Новости: Политика
26 ноября 2020, 21:55 • Антонина Карташева • 96480
Зеленский заехал на ужин к родителям и показал фото
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область пришел в гости к родителям и поделился фотографией в Facebook, передает УНН.
"Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - написал Зеленский.
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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область сказал, что для него - это место силы и этот регион может стать местом силы всей страны.
Источник: УНН
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