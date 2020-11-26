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Зеленский заехал на ужин к родителям и показал фото

Зеленский заехал на ужин к родителям и показал фото

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область пришел в гости к родителям и поделился фотографией в Facebook, передает УНН.

"Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - написал Зеленский.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область сказал, что для него - это место силы и этот регион может стать местом силы всей страны.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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