ВАКС закрыл дело экс-нардепа Скуратовского о лжи в декларации

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшего народного депутата Сергея Скуратовского во лжи в декларации, передает УНН.

"Объединенное уголовное производство в отношении обвинения Скуратовского Сергея Ивановича в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса - закрыть", - объявила судья.

Так, закрытие дела в части по ст. 366-1 УК Украины стало возможным в связи с тем, что 27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины признал такую статью неконституционной.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

Как сообщал УНН, после решения Конституционного суда, по состоянию на 19 ноября, ВАКС закрыл более десятка дел за ложь в декларациях.

Как отметил ранее представитель Президента в Конституционном Суде Украины, народный депутат Федор Вениславский, уголовные производства за ложь в декларациях, закрытые после решения Конституционного Суда, вряд ли будут восстановлены.