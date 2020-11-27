Степанов назвал "лучший способ", который поможет разорвать цепь распространения COVID-19

КИЕВ. 27 ноября. УНН. С точки зрения эпидемиологии, лучшим способом борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19 является полный жесткий локдаун на 2-3 недели. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и расторжение полностью любой цепи передачи коронавирусной болезни, то есть сведение практически к нулю контакта между людьми - это лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19. Ну, практически ее можно свести к нулю. Это понятно... если люди просто находятся дома, ни с кем не контактируют (а инфекция передается воздушно-капельным путем), то в таком случае понятно, что нет заболеваемости - если (локдаун - ред.) вводится на две-три недели", - заявил он.

Также министр отметил, что с другой стороны Минздрав должен считаться с возможностями страны и экономическими последствиями локдауна.

Напомним, в Украине на 8 часов 27 ноября зафиксировано уже 693 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - впервые более 16 тысяч, антирекорд для страны.

Добавим, что глава Министерства здравоохранения заявил, что о введении "локдауна" украинцев предупредят за 7-10 дней.

Отметим, что в Украине развернуто уже 26,5 тыс. коек с подведенным кислородом.