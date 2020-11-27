В Нафтогазе заговорили о совместной разработке черноморского шельфа с Румынией

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Совместная с Румынией разработка и добыча природного газа с шельфовых месторождений может, в частности, усилить безопасность проведения работ в Черном море. Об этом сказала советник председателя правления Нафтогаза Елена Зеркаль во время онлайн-брифинга “Пять лет газовой независимости Украины”, передает корреспондент УНН.

“Для нас очень важно найти точки соприкосновения, которые позволят нам быть более привлекательными для наших партнеров. В частности, речь может идти о совместной разработке шельфа”, — сказала Зеркаль.

Она напомнила, что правительство недавно приняло постановление о разрешении НАК “Нафтогаз Украины” заниматься разработкой и добычей природного газа с шельфовых месторождений.

“Для нас это — один из приоритетов обеспечения энергетической безопасности и достижения возможности увеличения добычи газа. Кроме того, в этом может быть заинтересована также Румыния, которая уже продвинулась гораздо дальше, чем Украина, в вопросах разработки своей части шельфа и имеет уже подтвержденные запасы газа, но еще не начала разработку”, — отметила советник главы правления компании.

Она подчеркнула, что именно поэтому украинский рынок может быть потенциально привлекательным и для Румынии.

“Совместная работа по освоению шельфа может быть также для нас более привлекательной экономически, и создать нам условия для обеспечения безопасности в Черном море, поскольку Румыния уже является членом НАТО, и для нас очень важно будет обеспечить полную безопасность проведения любых работ в Черном море”, — добавила Зеркаль.

Как сообщал УНН, ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не использует весь потенциал полезных ископаемых, которые могут принести ей 400 млрд долларов за следующие 10 лет.