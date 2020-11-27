Укрзализныця возобновит курсирование поезда в Закарпатье

КИЕВ. 27 ноября. УНН. С 18 декабря Укрзализныця восстанавливает курсирования поезда "Гуцульщина", следующий из Киева в Рахов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Укрзализныця восстанавливает курсирования поезда "Гуцульщина" с 18 декабря этого года... Поезд будет курсировать ежедневно в составе 12 вагонов: один спальный вагон, пять купейных и шесть плацкартных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Киева поезд №357/358 "Киев - Рахов" отправляться в 14:28 и будет прибывать в Рахов в 9:22. Отправление из Рахова будет происходить в 11:18 и прибытие в Киев в 6:43. Ключевыми станциями формирования пассажиропотока этого поезда является "Тернополь", "Чертков", "Кицмань", "Черновцы", "Коломыя", "Яремче", "Ворохта", "Ясиня", "Квасы", "Рахов".

"Для восстановления курсирования поезда Укрзализныця приняла меры по модернизации инфраструктуры. В частности, на некоторых участках пути был проведен средний и капитальный ремонт, заменены более 6 тыс. старогодных деревянных шпал. В результате будет увеличена скорость и улучшится состояние безопасности движения поездов. Поезд является социально важным для жителей Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей и имеет значительное влияние на развитие туристической инфраструктуры региона", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что по результатам 2019 года заполненность этого поезда в сообщении "Киев - Рахов" составила 89%, в обратном направлении - 94%.

Напомним, в Украине к новогодним праздникам назначат дополнительные поезда.