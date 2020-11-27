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Боевики используют режим "тишины" для совершенствования позиций на передовой - разведка

Боевики используют режим "тишины" для совершенствования позиций на передовой - разведка

КИЕВ. 27 ноября. УНН. По информации разведки, боевики используют режим "тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях использует "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей первого и второго армейских корпусов", - отметила Шевченко.

Капитан сообщила, что устанавливаются новые минные заграждения с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами. При этом, российские оккупанты осуществляют минирование без составления карт минных полей, что приводит к увеличению потерь их личного состава и гибели и травмирования гражданского населения.

Напомним, УНН сообщал, что по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия продолжает поставлять вооружение на оккупированные территории.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, разведка, ООС
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