Конституционный кризис: рабочая группа предлагает сделать непредоставление декларации уголовным проступком

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию вопроса вокруг Конституционного Суда согласовала решение относительно неподачи декларации, определив, что это может быть уголовным проступком, а не преступлением. Об этом на брифинге в пятницу сказал глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы ВР по урегулированию конституционного кризиса Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

"Второе - мы выделили статью "неподача декларации" и определили, что это может быть уголовным проступком, а не преступлением. Это вид уголовного преступления, содержащий меньшую общественную опасность. Таким образом мы действительно в этом плане выполняем позиции, мотивации КСУ, можем это делать", - сказал Монастырский.

В то же время, по его словам, именно за Верховной Радой остается определение уголовной ответственности за эти правонарушения.

Напомним, 19 ноября состоялось первое заседание рабочей группы в Верховной Раде по наработке законопроектов для решения вопроса с Конституционным Судом.

По данным председателя ВР Дмитрия Разумкова, рабочая группа провела уже пять заседаний и согласовала позиции относительно возвращения уголовной ответственности за ложь в декларациях и умышленное их непредставление.

Как сообщал УНН, рабочая группа должна наработать три законопроекта - возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря.