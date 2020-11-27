Рабочая группа по КСУ решил, что за ложь в декларациях не должно быть лишение свободы

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Рабочая группа согласовала решение о том, что за недостоверное декларирование или не представление декларации не должно быть наказание в виде лишения свободы. Об этом на брифинге в пятницу сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы ВР по урегулированию конституционного кризиса Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

“Также рабочая группа вела очень долгую дискуссию о том, нужно ли лишения свободы за эти уголовные преступления (ложь или не представление декларации — ред.). Собственно, подняли статистику, и она выглядит таким образом, что в течение лет, когда действовала эта статья, было более 1 тыс. судебных решений в отношении таких лиц, из которых более чем 90% судебных решений лицо освобождалось от уголовной ответственности”, — сказал Монастырский.

Также по его словам, из тех, что оставались — порядка 70 человек, по которым основным наказанием были общественные работы. И только один случай за всю историю, в 2017 году, когда был приговор о лишении свободы человека.

“Именно поэтому было принято решение, оно было сложным и компромиссным, не все его поддерживают в парламенте, но это то, что также может пройти голосование, о том, что за эти нарушения не будет лишения свободы. Будет предусмотрен штраф, общественные работы как основной вид, и также лишение права занимать определенные должности”, — отметил председатель рабочей группы.

Напомним, 19 ноября состоялось первое заседание рабочей группы в Верховной Раде по наработке законопроектов для решения вопроса с Конституционным Судом.

По данным главы ВР Дмитрия Разумкова, рабочая группа провела уже пять заседаний и согласовала позиции относительно возвращения уголовной ответственности за ложь в декларациях и умышленное их непредставление.

Как сообщал УНН, рабочая группа должна наработать три законопроекта: возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ, до 1 декабря.