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Верещук рассказала, как будут вакцинировать украинцев

Верещук рассказала, как будут вакцинировать украинцев

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В январе-марте 2021 года Украина получит 8 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Украинцев будут вакцинировать по четкой математической модели, рассказала Верещук.

"Есть математическая модель, как мы будем вакцинироваться. Если я правильно поняла господина Ляшко, мы получим первые 8 млн доз, а это 4 млн людей, потому что в два раза надо вакцинировать, уже в первые три месяца 2021 года. Это то, что бесплатно. Мы действительно среди 20-ки стран, которые не в первой волне, но во второй получат эти 8 млн доз вакцин", - уточнила депутат.

Источник: УНН
Теги: Украина, вакцина, Коронавирус, нардепы, Слуга народа
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