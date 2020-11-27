"Сохраним правду": Кличко призвал зажечь свечу памяти жертв Голодомора

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Мэр столицы призвал украинцев завтра, 28 ноября, почтить жертв голодоморов и зажечь свечу памяти. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил сегодня во время брифинга, передает УНН.

"Завтра, в субботу (28 ноября - ред.) мы будем чтить память жертв Голодомора и политических репрессий. Миллионы украинцев были уничтожены советской властью искусственно созданным голодом. Пытались подавить волю и достоинство людей, уничтожить национальное сознание - это ужасная страница в истории нашей страны. Мы должны сохранить память о тех страшных событиях и распространить правду об этой трагедии... Я призываю всех в субботу, в 16 часов зажечь свечу памяти и поставить ее на подоконник. Сохраним память - сохраним правду", - заявил Кличко.

Напомним, что День памяти жертв голодоморов - ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящийся на четвертую субботу ноября.

Добавим, что в октябре в Киеве президент Республики Польша Анджей Дуда почтил память жертв Голодомора.