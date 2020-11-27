Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за ложь в декларациях

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возвращении ответственности за ложь в электронных декларациях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.

Президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления зарегистрирован под № 4434 27 ноября.

Как указано в пояснительной записке, законопроектом предлагается статью 366-1 Уголовного кодекса Украины исключить, при этом дополнить его новой статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации", устанавливающей уголовную ответственность в виде штрафа от двух тысяч пятисот до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Предлагается отдельно определить в статье 366-3 Уголовного кодекса Украины уголовную ответственность за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В то же время, необходимые изменения предлагается внести в часть первую статьи 331 "Предметная подсудность Высшего антикоррупционного суда" и абзац 1 части 5 статьи 216 "Подследственность" Уголовного процессуального кодекса Украины, которыми исключенную статью 366-1 Уголовного кодекса Украины заменить предлагаемой статьей 366-2.

Кроме того, соответствующие изменения вносятся в статьи 172-6 и 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также примечания статьи 56 "Специальная проверка" Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Как отмечается, принятие указанного законопроекта позволит устранить законодательные пробелы, в связи с принятым решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р/2020, ввести уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также создать надлежащие условия для законодательного обеспечения соблюдения международно-правовых обязательств Украины в сфере предотвращения коррупции.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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