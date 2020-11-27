В армию передали партию обновленных БТРов

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод" передал в армии партию восстановленных БТР-80 с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", успешно завершило выполнение контракта и передало государственному заказчику партию восстановленных БТР-80 с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Специалисты предприятия провели капитальный ремонт бронетранспортеров, возобновили работу всех узлов и агрегатов, а также установили новые приборы наблюдения, навигации и связи украинского производства", - говорится в сообщении.

По словам директора Николаевского бронетанкового завода Юрия Кравченко, после улучшения тактико-технических характеристик, бронетранспортеры стали более удобными в управлении в темное время суток благодаря новейшим тепловизорам.

"Обзорность и распознавание цели также существенно улучшены. А новые приборы цифровой связи БТР-80 соответствуют стандартам НАТО и имеют более высокий уровень защищенности от радиоперехвата. Обновленные бронетранспортеры уже переданы нашим военным", - сообщил Кравченко.

Напомним, в сентябре Киевский бронетанковый завод досрочно выполнил контракт на ремонт 9 бронетранспортеров для Вооруженных сил Украины.