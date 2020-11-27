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Большое совещание Разумкова: будут обсуждать ключевые вопросы работы ВР в декабре

Большое совещание Разумкова: будут обсуждать ключевые вопросы работы ВР в декабре

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает на субботу, 28 ноября, большое совещание, во время которой будут обсуждать ключевые вопросы, которые будет рассматривать парламент в декабре. Об этом сказала пресс-секретарь Дмитрия Разумкова Ольга Туний, передает УНН.

“Относительно завтрашнего совещания Председателя Верховной Рады — да, оно планируется. Это будет рабочее совещание по ключевым вопросам, которые будут рассматриваться парламентом в декабре. Приглашены руководители фракций, Премьер-министр Украины, руководитель ОП и его заместители. Дмитрий Александрович будет участвовать в совещании онлайн”, — сказала Ольга Туний.

Ранее УНН сообщал, что Разумков созывает на завтра большое совещание председателей фракций: “в гости” ждут Шмыгаля и Ермака.

Также напомним, Разумков с самоизоляции "напомнил" правительству о Бюджете-2021, финальную версию которого было утверждено только 26 ноября и передано на рассмотрение в ВР.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Дмитрий Разумков
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