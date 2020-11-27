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Дипломаты из Украины и Нидерландов высадили в Киеве 100 тыс. тюльпанов в честь Героев Небесной Сотни

Дипломаты из Украины и Нидерландов высадили в Киеве 100 тыс. тюльпанов в честь Героев Небесной Сотни

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня в Киеве возле здания Министерства иностранных дел Украины на Михайловской площади и на Майдане Независимости украинские дипломаты вместе с сотрудниками Посольства Королевства Нидерланды в Украине высадили более 100 тыс. тюльпанов в честь Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Нидерланды подарили Киеву цветок-символ своей страны в память подвига героев Революции Достоинства", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в период цветения цветов в апреле 2021 года планируется провести ряд мероприятий культурного и экономического инвестиционного направления, в частности "Фестиваль тюльпанов" и Украинско-Нидерландский бизнес форум.

Так, в мероприятии приняли участие почетный консул Украины в Амстердаме Эмиль де Севрен Жакет, который выступил инициатором акции, заместитель председателя Киевской государственной администрации Александр Харченко, сотрудники МИД Украины и Посольства Королевства Нидерланды в Украине.

Проект реализуется при поддержке Посольства Украины в Нидерландах, КГГА и главного партнера мероприятия - компании Международные авиалинии Украины.

Как сообщал УНН, в день Достоинства и Свободы 21 ноября от имени президента Владимира Зеленского под памятным крестом, где во время Революции Достоинства погибли активисты Майдана, было установлено корзину с цветами.

Таким образом Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни, находясь при этом на самоизоляции из-за инфицирования коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Нидерланды, дипломат
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