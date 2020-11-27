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Минздрав рассматривает возможность открытия восьми госпитальных баз в Киевской области

Минздрав рассматривает возможность открытия восьми госпитальных баз в Киевской области

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство здравоохранения рассматривает возможность открытия в Киевской области восьми госпитальных баз, что позволит увеличить сеть инфекционных коек более чем на тысячу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"Сеть госпитальных баз Киевской области в ближайшее время может расшириться. Речь идет о восьми учреждениях здравоохранения. Вопрос их включения в настоящее время рассматривает Министерство здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в области "ковидних" пациентов принимают 23 больницы. Они рассчитаны на 2185 койкомест.

"Если в перечень госпитальных баз добавится еще восемь медучреждений, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу. Отметим: сейчас госпитальные базы области загружены на 55,7%. Стационарное лечение получают 1217 пациентов", - добавили в сообщении.

Напомним, по информации Офиса Президента, сегодня медицинская система Украины может выдержать около 15 тысяч новых инфицированных COVID-19 за сутки.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 693 тыс. случаев COVID-19, за сутки вновь антирекорд - 16 218.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, Минздрав, Коронавирус, карантин
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