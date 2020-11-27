В Кривом Роге планируют открыть до конца года "Офис чистой окружающей среды"

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает открытия "Офиса чистой окружающей среды" Госэкоинспекции в Кривом Роге до конца 2020 года. Об этом сказал глава ГЭИ Андрей Малеваный, передает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Глава государства подчеркнул, что ожидает реальный и видимый результат в решении экологических проблем "Кривбасса". Речь идет об открытии "Офиса чистой окружающей среды" Госэкоинспекции для усиления экологического контроля за промышленными объектами. Он добавил, что работы по подготовке Офиса до открытия должны быть завершены до конца года. Со своей стороны хочу заметить, что эта задача выполняется по графику... Уже к концу года Офис будет готов к открытию, а переезд туда работников центрального аппарата планируется в начале 2021 года", - рассказал Малеваный.

Сообщается, что во время совещания глава ГЭИ проинформировал о добровольной уплате убытков за выбросы в атмосферу предприятием ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог".

Напомним, по состоянию на 27 октября, по данным ГСЧС, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе имели место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

Как сообщал УНН, в январе Кабинет министров принял решение создать "Офис контроля выбросов в атмосферу" в Кривом Роге.