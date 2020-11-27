Верещук назвала локдаун единственным оправданным методом борьбы с "ковидом"

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Тотальный локдаун в Украине - единственный оправданный метод борьбы с COVID-19. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Единственным оправданным методом является локдаун. Если он помогает, и действительно все будет просчитано и математически смоделировано - его нужно вводить", - сказала она.

Верещук добавила, что другие методы борьбы с COVID-19, внедренные за границей, не оправдали себя. В качестве примера она напомнила об опыте Швеции, где достижение коллективного иммунитета свело к нулю риски передачи инфекции.

"Именно поэтому кажется, что лучшего варианта нет. Любой вариант будет плохой. И для нас лучшим будет тот, который действительно предложит разорвать цепочку заражения", - сказала нардеп.

Ранее Верещук рассказала, как будут вакцинировать украинцев.