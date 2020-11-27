Марченко объяснил, почему Украина до сих пор не пересмотрела программу с МВФ

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине есть много причин, по которым до сих пор не состоялся просмотр программы с МВФ, и пока их пытаются решить - появляются новые проблемы. В частности, вопрос о деятельности Национального антикоррупционного бюро и Нацбанка. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью ВВС, передает УНН.

"Есть много причин, по которым у нас до сих пор не состоялся просмотр программы. Эти причины появлялись, как ожерелье. Пока одну проблему пытаемся решить - появляется новая. Эти проблемы накапливаются. Некоторые мы решаем, некоторые - не решаем, точнее, ищем решение, которое не может быть быстрым. Например, после решения Конституционного суда мы дали четкий месседж, что после такого очень трудно сформировать нормальный нарратив коммуникации с международными партнерами, потому что вам ставят простые вопросы: если вы фактически снесли антикоррупционную инфраструктуру, то что будет дальше? Поэтому - это не просто, это борьба", - сказал Сергей Марченко.

Он отметил, что они хотели, чтобы был пересмотр программы с МВФ еще в августе, а до этого в июле должна приехать миссия.

"Так не произошло. Но это не значит, что у нас нет амбиций и планов все-таки договориться и найти взаимопонимание с МВФ... Есть еще вопросы, и это было озвучено, о деятельности Национального антикоррупционного бюро. И сейчас этот вопрос можно считать таким, который решается или является разрешимым. И третий вопрос - относительно Национального банка, он уже практически решен", - добавил министр.

Напомним, Марченко рассказал о "наиболее вероятном сценарии" получения Украиной средств от МВФ.