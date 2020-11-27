В Минфине пока не видят оснований для пересмотра макропрогноза по ВВП на 2021 год
Сергей Марченко
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не видит оснований для пересмотра макропрогноза по росту ВВП на следующий год. Об этом он сказал в интервью "ВВС News Украина", передает УНН.
"На вопрос "реально или нереально выглядит показатель?" - должны отвечать макропрогнозы. На сегодня оснований для пересмотра макропрогноза я не вижу. Более того: те показатели падения ВВП, которые закладывались в этом году, где-то мы в их пределах и работаем. Это позволяет мне сказать, что если мы правильно заложили макроэкономические показатели этого года, то нет необходимости просматривать входные данные для бюджета 2021 года", - сообщил Марченко.
Он отметил, что не считает, что в случае незначительного отклонения от макропрогноза, они не найдут, как заместить один источник доходов другим и это является нормальной практикой.
Напомним, падение ВВП Украины за третий квартал 2020 года замедлилось до 3,5%.
Также напомним, финальный проект бюджета-2021 уже поступил в Раду, который накануне был одобрен Кабмином 26 ноября.