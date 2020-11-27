Бюджет, э-декларирование и поддержка ФЛП: Кондратюк рассказала, над чем сейчас работают в ВР

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сейчас в Верховной Раде Украины есть целый ряд законодательных инициатив, над которыми надо работать - госбюджет на 2021 год, президентские законопроекты по поддержке граждан и последствий пандемии, поддержка ФЛП и другие. Об этом написала в Facebook и.о. главы ВРУ Елена Кондратюк, передает УНН.

"Наконец в Верховную Раду поступил проект Государственного бюджета на 2021 год, доработанный Кабинетом Министров. Сегодня я расписала этот документ для дальнейшей работы. Верховная Рада готова рассмотреть проект Госбюджета-2021 в установленные сроки с учетом предложений и замечаний народных депутатов", - написала Кондратюк.

По ее словам, Президентом также внесены законопроект №4434, которым предлагается восстановить ответственность за недостоверное декларирование и непредставление декларации. В то же время правительством зарегистрирован законопроект №4437, о порядке назначения и увольнения главы НАБУ в связи с известным решением Конституционного суда.

"Кроме этого рабочая группа парламента тоже наработала свое видение как вернуться и не сорвать электронное декларирование 2020 и ответственность за недостоверное декларирование. Также в парламент поступил пакет неотложных законопроектов Президента Украины №4429, №4430, №4431, предусматривающий комплекс мер по поддержке граждан от последствий пандемии COVID-19. Эти законопроекты переданы на обработку в профильные Комитеты. Попутно отмечу, что народными депутатами тоже зарегистрирован ряд законопроектов, содержащих меры по поддержке ФЛП, малого и среднего бизнеса, которые еще не рассматривались в сессионном зале", - добавила Кондратюк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возвращении ответственности за ложь в электронных декларациях.