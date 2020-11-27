Степанов выздоровел от COVID-19, завтра возвращается в Министерство

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов выздоровел от коронавируса и завтра планирует вернуться к работе в министерство. Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ", передает УНН.

"Спасибо, уже хорошо (здоровье - ред.). Завтра планирую ехать в министерство и выходить на работу, а не работать в дистанционном режиме", - сказал Степанов.

По его словам, у него был легкий ход болезни, несмотря на лихорадку, которая продолжалась несколько дней.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 14 ноября получил положительный тест на COVID-19.