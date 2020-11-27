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Степанов выздоровел от COVID-19, завтра возвращается в Министерство

Степанов выздоровел от COVID-19, завтра возвращается в Министерство

Максим Степанов

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов выздоровел от коронавируса и завтра планирует вернуться к работе в министерство. Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ", передает УНН.

"Спасибо, уже хорошо (здоровье - ред.). Завтра планирую ехать в министерство и выходить на работу, а не работать в дистанционном режиме", - сказал Степанов.

По его словам, у него был легкий ход болезни, несмотря на лихорадку, которая продолжалась несколько дней.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 14 ноября получил положительный тест на COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов
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