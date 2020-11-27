Зеленский назначил новых глав Харьковской и Одесской ОГА

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав в Харьковской и Одесской ОГА, подписав соответствующие указы, передает УНН.

Так, Одесской облгосадминистрацией будет руководить Сергей Гриневецкий.

"Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 520/2020 Глава государства подписал 27 ноября", - сообщили в ОП.

Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе Президента, Владимир Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, ведь она является родной для Сергея Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края, отметили в пресс-службе.

А вот Харьковскую областную госадминистрацию возглавила женщина - Айна Тимчук. Ее тоже было назначено сегодня - указом № 522/2020.

"Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил Айне Тимчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на посту. Президент выразил надежду, что регион достигнет новых ступеней развития", - говорится в сообщении.

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Справка. Сергей Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужники Тарутинского района Одесской области. В 1979 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году - Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет "Механизация сельского хозяйства".

Имеет стаж работы 38 лет. Был народным депутатом Украины VI и VII созывов, депутат Одесского областного совета с ноября этого года. Имеет почетные грамоты Кабинета министров и Верховной Рады, государственные награды.

Айна Тимчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1995-м окончила Днепропетровский государственный университет по специальности "Управление трудовыми ресурсами", а в 2004 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление".

В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год - заместитель председателя Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва. В 2010-2014 годах - заместитель Харьковского городского головы. В разные годы была заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.