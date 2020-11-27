В МИД отреагировали на слова Лукашенко будто Украина требовала "душить Беларусь"

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Накануне Александр Лукашенко заявил, что якобы министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с немецким коллегой Гайко Маасом требовал "душить Беларусь". В свою очередь, Кулеба отметил, что таких слов никогда не звучало, и он наоборот за то, чтобы Беларусь дышала свободно. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Никаких таких слов в наших разговорах с Гайко Маасом не звучало. Я принципиально против „душить“ Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно”, — написал Кулеба.

Так, как сообщало белорусское издание “Белта”, Лукашенко заявлял, что по данным КГБ, Украина требовала “душить Беларусь”.

“В сводках КГБ также были данные о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой: ”Мы теряем наши возможности, не делая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезные санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производства. Им то что надо? Даже россияне на меня всегда обижались: “Почему ты украинцев поддерживаешь?” — пишет Белта цитируя Александра Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что сейчас против Беларуси работают мощные спецслужбы мира, в том числе американская разведка ведет подпольную борьбу с центром в столице Украины, в МИД по этому поводу воздержались от высказываний, а просто опубликовали в Twitter GIF-изображение facepalm — которое некоторыми трактуется как изображение чувства стыда за слова или действия собеседника.

Как ранее сообщал УНН, Лукашенко в грубой форме заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно начинать волноваться за свою должность.

Еще ранее Лукашенко обратился с призывом к народам Литвы, Польши и Украины “остановить своих безумных политиков”.

Как сообщал УНН, Украина не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.